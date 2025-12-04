Спецоперация, 4 декабря: ВСУ потеряли 1275 военнослужащих за сутки

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в специальной военной операции, за прошедшие сутки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ составили порядка 1275 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил, что таких масштабов дезертирство из воинских частей достигло, в том числе потому, что сбежавших не наказывают за самовольное оставление части, а проводят амнистию.