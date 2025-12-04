Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 4 декабря: ВСУ потеряли 1275 военнослужащих за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 04.12.2025
Спецоперация, 4 декабря: ВСУ потеряли 1275 военнослужащих за сутки
Спецоперация, 4 декабря: ВСУ потеряли 1275 военнослужащих за сутки - РИА Новости, 04.12.2025
Спецоперация, 4 декабря: ВСУ потеряли 1275 военнослужащих за сутки
Российские группировки войск, участвующие в специальной военной операции, за прошедшие сутки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
джаред кушнер
мария захарова
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
Спецоперация, 4 декабря: ВСУ потеряли 1275 военнослужащих за сутки

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в специальной военной операции, за прошедшие сутки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ составили порядка 1275 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
Кроме того, Киев лишился танка, 21 боевой бронированной машины, шести артиллерийских орудий, реактивной пусковой установки Heron производства Хорватии и установки РСЗО "Град", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, четырёх станций радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов и материальных средств.
Украинские военные
В ВСУ заявили об огромном количестве дезертиров
Вчера, 12:36
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки и запуска беспилотников, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили 195 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Киев довоевался

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today назвал непростой задачу прийти к консенсусу между сторонами в контексте обсуждений украинского конфликта. Прошедшие 2 декабря переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером он назвал нужной беседой. Она, по словам Путина, длилась так долго, потому что стороны прошлись практически по каждому пункту предлагаемого Вашингтоном мирного плана.
На встрече были и вопросы, с которыми Москва не согласна, но стороны обсудили и их, отметил Путин. Он обратил внимание, что предложения американской стороны так или иначе были основаны на его договоренностях с Трампом на Аляске.
Штаты разделили 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно, уточнил Путин. Президент России отказался называть индийскому СМИ, что устраивает Москву, а что нет в предлагаемых Америкой пунктах. Он объяснил это тем, что раскрытие такой информации может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.
Флаги США на фоне Капитолия
"У Зеленского нет карт". В США сделали заявление о переговорах по Украине
Вчера, 15:37
Путин также напомнил, что Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал. Кроме того, по словам президента РФ, Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после прошедших там референдумов, предпочел воевать и "довоевался".

Будет сюрприз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что теракты киевского режима в акватории Черного моря преследуют цель срыва процесса по урегулированию конфликта на Украине. Также, по её словам, о том, что Киев не заинтересован в урегулировании, говорит исключение русского языка из списка подлежащих защите на Украине.
Объявление главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен идеи о "репарационном кредите" Украине за счёт замороженных активов РФ Захарова назвала неадекватным поведением. Ответ России, по её словам, будет сюрпризом.

Условия ухудшились

Президент США Трамп считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским. Трамп напомнил, как уже тогда сказал, что у главы киевского режима нет "карт в рукаве", но вопреки совету главы Белого дома Зеленский решил не договариваться.
Также Трамп сказал, что Уиткофф и Кушнер по итогам переговоров с Путиным верят в желание Москвы положить конец конфликту. Кроме того, он заявил, что США больше не тратят деньги на помощь Украине, страны НАТО платят за то оружие, которое передают Киеву, полную стоимость, а при экс-президенте страны Джо Байдене, Соединенные Штаты обкрадывали.
Фрагмент боеприпаса
ВСУ целенаправленно атаковали МЧС в Запорожской области семь раз за год
Вчера, 11:07
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Пекин поддерживает все усилия, нацеленные на достижение мира на Украине, и надеется, что стороны достигнут справедливого мирного соглашения путем переговоров. Кроме того, по его словам, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине. КНР выступает против любых попыток очернить Китай в контексте украинского кризиса, заявил Си Цзиньпин.
Неназванный высокопоставленный европейский чиновник сообщил газете Financial Times, что никто не питает никаких иллюзий относительно того, что предложение о выделении кредита Киеву за счет активов РФ будет неминуемо оспариваться внутри ЕС. Даже среди юристов Евросоюза нет консенсуса относительно этого предложения, пишет газета.
Президент Финляндии Александр Стубб, слова которого приводит издание Ilta-Sanomat, заявил, что урегулирование по Украине будет "трудно переварить", особенно украинцам, и призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир.
Большинство стран НАТО понимают необходимость поддержки плана США по Украине, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Дезертиров не наказывают

Число дезертиров на Украине превысило численность всей её армии до февраля 2022 года (составляла 261 тысячу), заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил, что таких масштабов дезертирство из воинских частей достигло, в том числе потому, что сбежавших не наказывают за самовольное оставление части, а проводят амнистию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
