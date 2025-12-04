Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 04.12.2025
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ ликвидированы в районе Алексеевки в Сумской области в результате неудавшейся контратаки украинских войск, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2025
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС РФ ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в районе Алексеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ ликвидированы в районе Алексеевки в Сумской области в результате неудавшейся контратаки украинских войск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Алексеевки противник провел одну контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел. В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что подразделения штурмовых войск ВСУ сейчас "беспощадно стачиваются в "мясных штурмах". Штурмовые войска Украины, по словам собеседника агентства, не оправдали себя и готовятся к ликвидации, а командир 225-го полка Олег Ширяев отстранен от командования, но пока неофициально.
Штурмовики ВСУ не дают покидать позиции смежным подразделениям
06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлексеевкаСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
