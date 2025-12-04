https://ria.ru/20251204/spetsoperatsiya-2059677065.html
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ ликвидированы в районе Алексеевки в Сумской области в результате неудавшейся контратаки украинских войск, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T06:39:00+03:00
2025-12-04T06:39:00+03:00
2025-12-04T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1c8ceb2f99a749151befd185d228cd4d.jpg
https://ria.ru/20251204/vsu-2059676870.html
алексеевка
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f1c0a48ffeb2cabec37f7b7cc033e1ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алексеевка, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области
РИА Новости: ВС РФ ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в районе Алексеевки