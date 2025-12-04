Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области

"Зашли в блиндаж противника, который был крайний опорный пулемётный пункт перед их убытием. Их только выбили, на утро уже мы были там. Там нашли гранаты — несколько гранат в виде "лимонки" (советская граната - ред.), инерционные гранаты (противотанковые гранаты - ред.), осколочные такие, как Ф-1 (советская граната - ред.). Все были запечатаны скотчем, на запале", — рассказал он.