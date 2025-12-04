Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 04.12.2025
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области
Украинские боевики заминировали опорный пункт, но военнослужащие РФ эффективно взяли его под контроль в Зеленом Гае Запорожской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
россия
запорожская область
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области

ВС РФ захватили заминированный блиндаж ВСУ в Зеленом Гае

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские боевики заминировали опорный пункт, но военнослужащие РФ эффективно взяли его под контроль в Зеленом Гае Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Закат".
"Зашли в блиндаж противника, который был крайний опорный пулемётный пункт перед их убытием. Их только выбили, на утро уже мы были там. Там нашли гранаты — несколько гранат в виде "лимонки" (советская граната - ред.), инерционные гранаты (противотанковые гранаты - ред.), осколочные такие, как Ф-1 (советская граната - ред.). Все были запечатаны скотчем, на запале", — рассказал он.
По словам "Заката", подобная закладка представляла серьёзную угрозу для личного состава.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ВСУ обстреливали жителей Красноармейска, выходивших к россиянам
05:40
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
