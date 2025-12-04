https://ria.ru/20251204/spetsoperatsiya-2059672825.html
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области
Украинские боевики заминировали опорный пункт, но военнослужащие РФ эффективно взяли его под контроль в Зеленом Гае Запорожской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T05:45:00+03:00
2025-12-04T05:45:00+03:00
2025-12-04T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71e86b3677a64e472b13bbc1faf04c45.jpg
https://ria.ru/20251204/vsu-2059672532.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6db7d9429af56af9fc0bbba6b00a6029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Боец рассказал о захвате заминированного блиндажа ВСУ в Запорожской области
ВС РФ захватили заминированный блиндаж ВСУ в Зеленом Гае
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские боевики заминировали опорный пункт, но военнослужащие РФ эффективно взяли его под контроль в Зеленом Гае Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Закат".
"Зашли в блиндаж противника, который был крайний опорный пулемётный пункт перед их убытием. Их только выбили, на утро уже мы были там. Там нашли гранаты — несколько гранат в виде "лимонки" (советская граната - ред.), инерционные гранаты (противотанковые гранаты - ред.), осколочные такие, как Ф-1 (советская граната - ред.). Все были запечатаны скотчем, на запале", — рассказал он.
По словам "Заката", подобная закладка представляла серьёзную угрозу для личного состава.