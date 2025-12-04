Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили в воздушном бою украинский дрон "Дартс"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 04.12.2025
ВС России сбили в воздушном бою украинский дрон "Дартс"
ВС России сбили в воздушном бою украинский дрон "Дартс" - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России сбили в воздушном бою украинский дрон "Дартс"
Расчет БПЛА войск беспилотных систем (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожил в воздушном бою над правым берегом Днепра Херсонской области ударный дрон ВСУ... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
днепр (река)
россия
херсонская область
безопасность, днепр (река), россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России сбили в воздушном бою украинский дрон "Дартс"

Расчет БПЛА "Днепра" сбил в воздушном бою украинский дрон "Дартс"

ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет БПЛА войск беспилотных систем (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожил в воздушном бою над правым берегом Днепра Херсонской области ударный дрон ВСУ "Дартс", сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Накануне оператор российского FPV-дрона "Бумеранг-10" подразделения БПС 18 общевойсковой армии группировки "Днепр" осуществлял вылет для обнаружения и уничтожения крупных разведывательных и ударных дронов украинских националистов. В процессе полета над правым берегом Днепра в небе был обнаружен украинский ударный БПЛА "Дартс" самолетного типа, используемый подразделениями ВСУ в качестве барражирующего боеприпаса. Буквально с первого захода российский FPV-дрон вонзил острые наконечники в левую консоль украинского беспилотника и значительно повредил её. Спустя несколько секунд дрон-камикадзе "Дартс" развалился и взорвался в небе", - сообщили в оборонном ведомстве.
Благодаря ежедневной работе подразделений беспилотных систем группировки войск "Днепр", в режиме реального времени осуществляется мониторинг правого берега Днепра и тыловых районов противника, отслеживаются любые передвижения, а также производится корректировка ударов реактивных систем залпового огня и огня артиллерии.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
