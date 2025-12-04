ВС России сбили в воздушном бою украинский дрон "Дартс"

ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет БПЛА войск беспилотных систем (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожил в воздушном бою над правым берегом Днепра Херсонской области ударный дрон ВСУ "Дартс", сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Накануне оператор российского FPV-дрона "Бумеранг-10" подразделения БПС 18 общевойсковой армии группировки "Днепр" осуществлял вылет для обнаружения и уничтожения крупных разведывательных и ударных дронов украинских националистов. В процессе полета над правым берегом Днепра в небе был обнаружен украинский ударный БПЛА "Дартс" самолетного типа, используемый подразделениями ВСУ в качестве барражирующего боеприпаса. Буквально с первого захода российский FPV-дрон вонзил острые наконечники в левую консоль украинского беспилотника и значительно повредил её. Спустя несколько секунд дрон-камикадзе "Дартс" развалился и взорвался в небе", - сообщили в оборонном ведомстве.
Благодаря ежедневной работе подразделений беспилотных систем группировки войск "Днепр", в режиме реального времени осуществляется мониторинг правого берега Днепра и тыловых районов противника, отслеживаются любые передвижения, а также производится корректировка ударов реактивных систем залпового огня и огня артиллерии.