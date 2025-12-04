ВС России сбили в воздушном бою украинский дрон "Дартс"

ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет БПЛА войск беспилотных систем (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожил в воздушном бою над правым берегом Днепра Херсонской области ударный дрон ВСУ "Дартс", сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Благодаря ежедневной работе подразделений беспилотных систем группировки войск "Днепр", в режиме реального времени осуществляется мониторинг правого берега Днепра и тыловых районов противника, отслеживаются любые передвижения, а также производится корректировка ударов реактивных систем залпового огня и огня артиллерии.