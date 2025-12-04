https://ria.ru/20251204/spetsoperatsiya-2059670984.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Новороссийские десантники подразделения войск беспилотных систем уничтожили технику и группу пехоты ВСУ при ротации в Запорожской области, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 04.12.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
