ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Новороссийские десантники подразделения войск беспилотных систем уничтожили технику и группу пехоты ВСУ при ротации в Запорожской области, рассказали в МО РФ.

"В одном из населенных пунктов на ореховском направлении СВО расчетами войск беспилотных систем группировки были обнаружены пикап и бронеавтомобиль с группами пехоты противника, которые пытались провести ротацию личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве.