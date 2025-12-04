Рейтинг@Mail.ru
"Катастрофическая комбинация". Киев может потерять еще одного союзника
08:00 04.12.2025
"Катастрофическая комбинация". Киев может потерять еще одного союзника
"Катастрофическая комбинация". Киев может потерять еще одного союзника
"Катастрофическая комбинация". Киев может потерять еще одного союзника

Оленченко: Навроцкий хочет отмежеваться от дискредитированных властей Украины

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Отношения Украины с ближайшим соседом все хуже. Коррупционный скандал, неблагодарность Киева и собственная финансовая ограниченность заставляют Варшаву задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки. Пока украинские беженцы превращают районы польской столицы в гетто, власти страны предъявляют Зеленскому очередные требования. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.

Заколдованное место

Из-за украинцев Свентокшиский парк в Варшаве стал "худшим местом города", пишет Gazeta Wyborcza. Молодые мигранты распивают здесь спиртное, устраивают драки. Полиция, которую вызывают по три раза в день, при обысках находит не только ножи, но и пистолеты с резиновыми пулями.
© СоцсетиУкраинские подростки в Свентокшиском парке в центре Варшавы. Кадр видео
Украинские подростки в Свентокшиском парке в центре Варшавы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Соцсети
Украинские подростки в Свентокшиском парке в центре Варшавы. Кадр видео
С января по ноябрь силовики приезжали в парк свыше 940 раз — больше, чем за весь 2024-й (891). Иногда происходят небольшие потасовки со словесной перепалкой, но бывают и драки с участием нескольких десятков человек. Пока одни устраивают бои без правил, другие проводят "челленджи": от относительно безобидного "забраться на колесо обозрения" до "поранить товарища ножом".
"Здесь мы чувствуем себя как дома", — рассказал изданию семнадцатилетний украинец. Это место стало пристанищем для малоимущих мигрантов. Дескать, развлекаться более цивилизованно они бы и рады, да денег нет.
Да и в росте преступности в самом сердце польской столицы украинцы виноватыми себя не считают. По их словам, проблема в национальной неприязни со стороны "пьяных поляков", которые намеренно задирают приезжую молодежь, едва услышав "мову".
"Мы не ощущаем себя здесь гостями. <…> Поляки действительно помогли нам, и мы были благодарны. Но теперь я чувствую себя как нарушитель, <…> меня могут обзывать на улице, потому что я разговариваю (на украинском. — Прим. ред.) по телефону с мамой", — жалуется украинка.
© AP Photo / Sergei GritsГраждане Украины на границе с Польшей
Граждане Украины на границе с Польшей - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Граждане Украины на границе с Польшей
По данным ЕС, в Польшу с 2022-го переехало более миллиона граждан Украины. И в последнее время на них все чаще реагируют агрессивно. С 1 января по 31 июля польская полиция зарегистрировала 543 преступления на национальной почве в отношении украинцев — на 159 больше, чем годом ранее.

Еще повезло

Одна из главных претензий поляков — нежелание части украинских мигрантов ассимилироваться, "слезть с пособия" и найти работу. Однако недавно опубликованные данные польского Нацбанка показывают, что 78% украинцев, прибывших с 2022-го, живут на заработанные деньги.
Другой вопрос, что чаще всего они вынуждены выбирать профессии ниже своей квалификации. Украинцы с высшим образованием в Польше не особо востребованы. При этом зарабатывают они на 20% меньше, чем поляки. В среднем работодатели платят приезжим примерно 1200 долларов, местным — около 1500.
© AP Photo / Michal DyjukЦентр временного размещения для украинских беженцев в Польше
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше
Больше всего украинцев работает в промышленности — каждый четвертый. Затем идут сфера услуг и торговля. В наиболее оплачиваемой IT-отрасли трудится всего три процента беженцев.
В докладе подчеркивается, что лишь небольшая часть готова вернуться на родину. Многие уже ассимилировались. Более 60% свободно или хорошо владеют польским.
"Украинское население достаточно работящее. По разным данным, чуть ли не два процента ВВП вносят граждане Украины в польскую экономику. И надо отметить, что они христиане и славяне, которые легко овладевают польским. Если бы вместо них были, например, арабы, то проблем было бы больше. Но, к сожалению, есть такое явление, как ксенофобия. Ее носители могут придумывать любое оправдание. Одни будут указывать, что те не работают, а другие в то же время, наоборот — что отнимают рабочие места", — отмечает экс-депутат Рады Олег Царев.

Конец иллюзии

Напряженность в польско-украинских отношениях касается не только рядовых граждан. Между Варшавой и Киевом тоже не все гладко. Так, президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Зеленский недостаточно благодарен за оказанную Украине поддержку.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий
"Я последовательно добиваюсь симметрии в отношениях между Польшей и Украиной", — заявил Навроцкий.
Представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач призвал Зеленского определиться, хочет ли тот дружбы и хороших отношений с Варшавой, ведь Киев сейчас "в трудном положении" и ему нужны союзники. Сам Навроцкий на Украину пока не собирается, но ждет, когда глава киевского режима посетит Польшу "согласовать определенные вопросы".
И польское правительство, в свою очередь, считает, что для Украины сложилась "катастрофическая комбинация". Именно так обозначил ситуацию премьер Дональд Туск на фоне политического кризиса в Киеве и коррупционных скандалов. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш также потребовал от соседа объяснений, ведь "без прозрачности в антикоррупционной политике вступить в Евросоюз невозможно".
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandПремьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства
Некоторые польские политики уже задумались о целесообразности поддержки Украины. Накануне министр иностранных дел Радослав Сикорский распорядился выделить на закупку вооружения для ВСУ сто миллионов долларов из бюджета МИД. За это его раскритиковал вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.
"Создание на международном уровне иллюзии, что Польша в состоянии финансировать ведущее войну другое государство, безответственно", — заявил Босак.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что Навроцкий хочет доминирования Польши в Европе и Украину считает препятствием.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
"Если раньше Киев, наоборот, был подспорьем, то теперь украинское руководство предстает в неприглядном свете. Навроцкий хочет от него твердо и ясно отмежеваться",— считает эксперт.
По словам Оленченко, руководители киевского режима уже "у двери на выход" и польский президент не хочет, чтобы его как-то с ними ассоциировали. С другой стороны, после смены власти на Украине бурные объяснения в отношениях между Варшавой и Киевом могут усилиться. Сейчас все только начинается.
