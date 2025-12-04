https://ria.ru/20251204/sotrudnichestvo-2059867377.html
Путин: сотрудничество России и Индии не подвержено влиянию конъюнктуры
Президент РФ Владимир Путин заявил, что взаимодействие России и Индии в области энергетики не подвержено влиянию конъюнктуры или событий на Украине. РИА Новости, 04.12.2025
Путин: сотрудничество России и Индии не подвержено влиянию конъюнктуры
