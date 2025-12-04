https://ria.ru/20251204/smolskaya-2059771542.html
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T14:09:00+03:00
2025-12-04T14:09:00+03:00
2025-12-04T14:09:00+03:00
биатлон
ирина казакевич
анна сола
ханты-мансийск
ханты-мансийск
ирина казакевич, анна сола, ханты-мансийск
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
Белоруска Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 51,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала россиянка Ирина Казакевич (отставание - 0,5 секунды; 1 промах), замкнула тройку белоруска Анна Сола (+8,2; 1).
Позднее в четверг пройдет мужская спринтерская гонка. Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря.