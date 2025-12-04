Рейтинг@Mail.ru
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
Биатлон
Биатлон
 
14:09 04.12.2025
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
биатлон
ирина казакевич
анна сола
ханты-мансийск
ханты-мансийск
РИА Новости Спорт
2025
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
ирина казакевич, анна сола, ханты-мансийск
Биатлон, Ирина Казакевич, Анна Сола, Ханты-Мансийск
Смольская выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 51,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала россиянка Ирина Казакевич (отставание - 0,5 секунды; 1 промах), замкнула тройку белоруска Анна Сола (+8,2; 1).
Позднее в четверг пройдет мужская спринтерская гонка. Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря.
Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска до нового года
19 ноября, 11:51
 
БиатлонИрина КазакевичАнна СолаХанты-Мансийск
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
