04.12.2025
11:44 04.12.2025
НАТО осознает важность поддержки плана по Украине, заявили в МИД Словакии
Большинство стран НАТО понимают необходимость поддержки плана США по Украине, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
в мире, россия, сша, украина, роберт фицо, владимир путин, юрий ушаков, нато, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Роберт Фицо, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаг НАТО. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Большинство стран НАТО понимают необходимость поддержки плана США по Украине, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Думаю, что большинство партнеров по НАТО понимают, что необходимо поддерживать эту инициативу (США - ред.) максимально. У нас четкая позиция: это должно быть при участии Украины и соответствующем участии европейских партнеров", - сказал Бланар, его заявление опубликовано на YouTube-канале министерства.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине
Вчера, 10:20
Он отметил, что к инициативе, которая касается конфискации российских активов, Словакия будет подходить прагматично, исходя из того, что переговоры о мире на Украине не должны быть поставлены под угрозу.
Премьер Словакии Роберт Фицо в начале декабря назвал идею с передачей Киеву замороженных активов РФ для покрытия военных расходов нелегальной конфискацией, которая повлечет за собой серьезные ответные меры с российской стороны. Он тогда отметил, что приоритетом должен быть план о мире на Украине, а не финансирование продолжения конфликта.
Фицо в конце ноября заявил, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры - использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран - США, РФ и Украины. Он тогда сказал, что "это совсем другой механизм", поддержку которого он может себе представить.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
24 ноября, 10:47
 
В миреРоссияСШАУкраинаРоберт ФицоВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
