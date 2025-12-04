НАТО осознает важность поддержки плана по Украине, заявили в МИД Словакии

Фицо в конце ноября заявил, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры - использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран - США, РФ и Украины. Он тогда сказал, что "это совсем другой механизм", поддержку которого он может себе представить.