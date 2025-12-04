МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Коррупционный скандал в ЕС стал ударом для сторонников продолжения поддержки Украины, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Для тех, кто надеялся, что нынешний коррупционный скандал на Украине с участием близких соратников Зеленского уляжется и бизнес, связанный с войной, отмыванием денег и торговлей оружием, сможет возобновиться при финансовой поддержке доверчивой западной общественности, новость об аресте Федерики Могерини в Бельгии, должно быть, стала ударом", — заявил Джей.
Журналист отметил, что арест случился в худшее время для Евросоюза и его лидеров, так как те продолжали "цепляться" за надежду на изменение положение Киева на фронте или смену курса президента США Дональда Трампа. При этом Джей отметил, что американский лидер поощряет публикации в прессе о коррупции на Украине, тем самым признавая огромный масштаб хищений.
"Скандал в ЕС лишь подчеркивает второстепенный момент, который предпочли бы не замечать. Брюссель имеет собственные проблемы с коррупцией, и до сих пор большинство европейцев не связывают воедино факты и не связывают коррупцию в бельгийской столице с массовым отмыванием денег, которым управляет Зеленский с помощью денежных средств ЕС. До сих пор", — заключил автор статьи.
В начале недели стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.
Позднее 4 декабря издание Euractiv сообщило о том, что Могерини ушла с поста директора дипломатического Европейского колледжа. До этого в отставку подал также проходящий по этому делу высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.