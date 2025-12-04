Рейтинг@Mail.ru
"Управляет Зеленский". СМИ рассказали о новом коррупционном скандале в ЕС
17:20 04.12.2025 (обновлено: 18:58 04.12.2025)
"Управляет Зеленский". СМИ рассказали о новом коррупционном скандале в ЕС
Коррупционный скандал в ЕС стал ударом для сторонников продолжения поддержки Украины, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture. РИА Новости, 04.12.2025
Strategic Culture: коррупционный скандал в ЕС стал ударом для союзников Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Коррупционный скандал в ЕС стал ударом для сторонников продолжения поддержки Украины, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Для тех, кто надеялся, что нынешний коррупционный скандал на Украине с участием близких соратников Зеленского уляжется и бизнес, связанный с войной, отмыванием денег и торговлей оружием, сможет возобновиться при финансовой поддержке доверчивой западной общественности, новость об аресте Федерики Могерини в Бельгии, должно быть, стала ударом", — заявил Джей.
Федерика Могерини - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ: подозреваемая в коррупции Могерини покинула пост главы дипколледжа ЕС
Вчера, 15:30
Журналист отметил, что арест случился в худшее время для Евросоюза и его лидеров, так как те продолжали "цепляться" за надежду на изменение положение Киева на фронте или смену курса президента США Дональда Трампа. При этом Джей отметил, что американский лидер поощряет публикации в прессе о коррупции на Украине, тем самым признавая огромный масштаб хищений.
"Скандал в ЕС лишь подчеркивает второстепенный момент, который предпочли бы не замечать. Брюссель имеет собственные проблемы с коррупцией, и до сих пор большинство европейцев не связывают воедино факты и не связывают коррупцию в бельгийской столице с массовым отмыванием денег, которым управляет Зеленский с помощью денежных средств ЕС. До сих пор", — заключил автор статьи.
В начале недели стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.
Позднее 4 декабря издание Euractiv сообщило о том, что Могерини ушла с поста директора дипломатического Европейского колледжа. До этого в отставку подал также проходящий по этому делу высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
3 декабря, 11:50
 
В миреУкраинаБельгияБрюссельЕвросоюзФедерика МогериниДональд ТрампДело Миндича
 
 
