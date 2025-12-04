СК завершил расследование дела экс-замглавы управления Минобороны Васенина

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Олега Васенина, обвиняемого в получении взяток на 19 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов… Минобороны России Олега Васенина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ )... После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении.

Госзаказчик заключил с ООО "Транслом" многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья, контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина. По данным следствия, в 2021-2022 годах Васенин получил от представителей ООО "Транслом" взятку в сумме более 19 миллионов рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что способствовало хищению свыше 80 миллионов рублей бюджетных средств.

Добавляется, что против представителей ООО "Транслом" военными следователями также расследуется уголовное дело.

Васенин арестован, для обеспечения приговора на принадлежащие ему ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 миллионов рублей.