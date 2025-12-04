Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела экс-замглавы управления Минобороны Васенина - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/sk-2059815895.html
СК завершил расследование дела экс-замглавы управления Минобороны Васенина
СК завершил расследование дела экс-замглавы управления Минобороны Васенина - РИА Новости, 04.12.2025
СК завершил расследование дела экс-замглавы управления Минобороны Васенина
Завершено расследование дела экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Олега Васенина, обвиняемого в получении взяток на 19 миллионов... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:33:00+03:00
2025-12-04T16:33:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059257806.html
https://ria.ru/20251204/sud-2059781327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела экс-замглавы управления Минобороны Васенина

СК завершил расследование дела о взятке экс-замглавы управления МО Васенина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Олега Васенина, обвиняемого в получении взяток на 19 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов… Минобороны России Олега Васенина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)... После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Москве требуют конфисковать гостиницу и квартиры экс-сотрудника ФСБ
2 декабря, 16:00
Госзаказчик заключил с ООО "Транслом" многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья, контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина. По данным следствия, в 2021-2022 годах Васенин получил от представителей ООО "Транслом" взятку в сумме более 19 миллионов рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что способствовало хищению свыше 80 миллионов рублей бюджетных средств.
Добавляется, что против представителей ООО "Транслом" военными следователями также расследуется уголовное дело.
Васенин арестован, для обеспечения приговора на принадлежащие ему ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 миллионов рублей.
В конце апреля ведомство сообщало, что Васенин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) – в хищении более 240 миллионов рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Экс-главе думы Нижнего Новгорода дали срок за растрату 22 миллиона рублей
Вчера, 14:52
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала