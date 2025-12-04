В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Военные отражают налет украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО", — написал он в Telegram-канале

По словам губернатора, две воздушных цели сбили над Черным морем, на значительном расстоянии от берега на Северной стороне.

По информации спасательной службы, гражданские объекты не пострадали, добавил Развожаев.

Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 13:25 мск. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России 76 украинских дронов, из них 21 — над Крымом и один — над Черным морем.