В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ - РИА Новости, 04.12.2025
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ
Военные отражают налет украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:43:00+03:00
2025-12-04T13:43:00+03:00
2025-12-04T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
вооруженные силы украины
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Военные отражают налет украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО", — написал он в Telegram-канале
.
По словам губернатора, две воздушных цели сбили над Черным морем, на значительном расстоянии от берега на Северной стороне.
По информации спасательной службы, гражданские объекты не пострадали, добавил Развожаев.
Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 13:25 мск. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России 76 украинских дронов, из них 21 — над Крымом и один — над Черным морем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.