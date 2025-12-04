Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 04.12.2025 (обновлено: 14:36 04.12.2025)
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ
Военные отражают налет украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.12.2025
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Военные отражают налет украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, две воздушных цели сбили над Черным морем, на значительном расстоянии от берега на Северной стороне.
По информации спасательной службы, гражданские объекты не пострадали, добавил Развожаев.
Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 13:25 мск. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России 76 украинских дронов, из них 21 — над Крымом и один — над Черным морем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
