Операции на открытом сердце начали проводить в Липецкой области - РИА Новости, 04.12.2025
Липецкая область
 
11:37 04.12.2025 (обновлено: 15:39 04.12.2025)
Операции на открытом сердце начали проводить в Липецкой области
Операции на открытом сердце начали проводить в Липецкой области
Историческое для регионального здравоохранения событие произошло в Липецкой областной клинической больнице: впервые проведены операции на открытом сердце,... РИА Новости, 04.12.2025
Операции на открытом сердце начали проводить в Липецкой области

В Липецкой области провели операции на открытом сердце

© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Историческое для регионального здравоохранения событие произошло в Липецкой областной клинической больнице: впервые проведены операции на открытом сердце, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, раньше пациентам приходилось ездить в федеральные клиники Москвы, Санкт-Петербурга или Пензы. Создание собственного кардиохирургического центра кардинально изменило ситуацию, позволив оказывать помощь высочайшего уровня на месте. На развитие этого направления было выделено около 300 миллионов рублей. По оценкам привлеченных из федеральных центров экспертов, уровень оснащения липецкого кардиоцентра по некоторым параметрам превосходит ведущие клиники страны.
Артамонов отметил, что в 2026 году в центре планируют провести до 300 кардиохирургических операций, из которых около 100 будут выполняться на открытом сердце. В перспективе — освоение уникальных методик, таких как протезирование восходящего отдела аорты и гибридные вмешательства, сочетающие хирургические и эндоваскулярные технологии.
"Со временем операции станут еще сложнее, оборудование это позволяет. Главное — люди в Липецкой области больше не будут месяцами ждать помощи. Центр создан на базе областной больницы, где рядом врачи всех ключевых направлений. Любая сопутствующая проблема решается сразу. Это единая команда, которая борется за здоровье наших жителей каждый день", — сказал Артамонов.
Липецкое предприятие на 25% увеличило выпуск металла благодаря нацпроекту
3 декабря, 13:05
