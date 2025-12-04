Рейтинг@Mail.ru
17:16 04.12.2025
Премьер Большого призвал следить за информацией о "Щелкунчике" на сайте
Премьер Большого призвал следить за информацией о "Щелкунчике" на сайте
россия, большой театр, новый год
Россия, Большой театр, Новый год
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер Большого театра Дмитрий Смилевски попросил подписчиков не обращаться к нему с вопросами о продаже билетов на новогодние спектакли балета "Щелкунчик" и актерских составах, добавив, что артисты знают не больше, чем указано в информации на сайте театра.
"Уважаемые зрители и подписчики. Большая просьба, я артист театра, не работаю в кассах, администрации и тд", - написал он в своем профиле в Instagram* .
Артисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ставки за пару билетов на "Щелкунчика" выросли на 150 процентов
Вчера, 14:05
Артист отметил, что может купить билеты на спектакли только на сайте театра, как все обычные посетители.
"Если вас интересует, в какой день танцует артист, на которого вы хотите пойти, вся информация есть на сайте Большого театра, а если ее там нет, то и у артистов такой информации тоже нет!" - подчеркнул он.
Кроме того, Смилевски отметил, что если он и обладает какой-либо информацией, которая не опубликована официально, она считается конфиденциальной и не подлежит распространению.
Государственный академический Большой театр России открыл продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" во вторник.
В театре напомнили, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ставка за комплект билетов на "Щелкунчика" превысила 500 тысяч рублей
Вчера, 17:06
 
