Ставка за комплект билетов на балет "Щелкунчик" достигла 430 тысяч рублей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 28 декабря в 12.00 мск, достигла 430 тысяч рублей за два часа торгов, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались в 11.00 мск, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра, спустя два часа все билеты на официальном сайте театра на этот показ были проданы. К этому времени лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составило 430 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов зрители готовы отдать 350 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда. Торги еще идут.

Ставки на вечерний показ 28 декабря на этот момент достигли отметки в 400 тысяч рублей за комплект из четырех билетов.

Составы на 28 декабря пока не опубликованы.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.