Рейтинг@Mail.ru
Ставка за комплект билетов на балет "Щелкунчик" достигла 430 тысяч рублей - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 04.12.2025 (обновлено: 13:22 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059756052.html
Ставка за комплект билетов на балет "Щелкунчик" достигла 430 тысяч рублей
Ставка за комплект билетов на балет "Щелкунчик" достигла 430 тысяч рублей - РИА Новости, 04.12.2025
Ставка за комплект билетов на балет "Щелкунчик" достигла 430 тысяч рублей
Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 28 декабря в 12.00 мск, достигла 430 тысяч рублей за два часа... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:19:00+03:00
2025-12-04T13:22:00+03:00
большой театр
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_57ee84daa452adf2fbb67e269c754f33.jpg
https://ria.ru/20251203/stavki-2059479915.html
https://ria.ru/20251202/svo-2059247615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d0f8b9357d442fcd72845ab3474e7685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр, россия, общество
Большой театр, Россия, Общество
Ставка за комплект билетов на балет "Щелкунчик" достигла 430 тысяч рублей

Стоимость комплекта из 4 билетов на "Щелкунчика" достигла 430 тыс руб. за 2 часа

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Здание Большого театра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 28 декабря в 12.00 мск, достигла 430 тысяч рублей за два часа торгов, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались в 11.00 мск, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра, спустя два часа все билеты на официальном сайте театра на этот показ были проданы. К этому времени лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составило 430 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов зрители готовы отдать 350 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда. Торги еще идут.
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стала известна максимальная ставка на билеты на балет "Щелкунчик"
3 декабря, 12:35
Ставки на вечерний показ 28 декабря на этот момент достигли отметки в 400 тысяч рублей за комплект из четырех билетов.
Составы на 28 декабря пока не опубликованы.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей на аукционе
2 декабря, 15:38
 
Большой театрРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала