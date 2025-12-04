Рейтинг@Mail.ru
Участок федеральной трассы на юге Сахалина защитят от оползней к 2028 году
12:38 04.12.2025
Участок федеральной трассы на юге Сахалина защитят от оползней к 2028 году
Участок федеральной трассы на юге Сахалина защитят от оползней к 2028 году
Участок федеральной трассы на юге Сахалина защитят от оползней к 2028 году

© РИА Новости / Михаил КлиментьевГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Капитальный ремонт Холмского перевала на юге Сахалина, который позволит предотвратить разрушение части дороги оползнями, планируется завершить в течение двух лет, сообщил губернатор Валерий Лимаренко во время традиционной прямой линии с жителями области.
"Росавтодор приступил к капитальному ремонту Холмского перевала, единственного грунтового участка федеральной трассы Южно-Сахалинск – Холмск. В ближайшие два года на этом участке планируется выполнить масштабные работы, которые позволят предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов", - отметил глава региона.
Губернатор также рассказал, что власти области ужесточили контроль над качеством дорожного ремонта на островах.
"Сейчас мы проводим обучение всех специалистов, задействованных в дорожной отрасли, а также вернулись к высоким стандартам качества. Контролировать процесс укладки дорог мы начнем уже с материалов: характеристики гудрона, щебня и других стройматериалов, применяемых в ремонте", – уточнил Валерий Лимаренко, добавив, что только такой кропотливый и всесторонний подход позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия.
СахалинЮжно-СахалинскХолмскВалерий ЛимаренкоФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
