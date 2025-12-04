Участок федеральной трассы на юге Сахалина защитят от оползней к 2028 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Капитальный ремонт Холмского перевала на юге Сахалина, который позволит предотвратить разрушение части дороги оползнями, планируется завершить в течение двух лет, сообщил губернатор Валерий Лимаренко во время традиционной прямой линии с жителями области.

"Росавтодор приступил к капитальному ремонту Холмского перевала, единственного грунтового участка федеральной трассы Южно-Сахалинск – Холмск. В ближайшие два года на этом участке планируется выполнить масштабные работы, которые позволят предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов", - отметил глава региона.

Губернатор также рассказал, что власти области ужесточили контроль над качеством дорожного ремонта на островах.