Участок федеральной трассы на юге Сахалина защитят от оползней к 2028 году
04.12.2025
Участок федеральной трассы на юге Сахалина защитят от оползней к 2028 году
Капитальный ремонт Холмского перевала на юге Сахалина, который позволит предотвратить разрушение части дороги оползнями, планируется завершить в течение двух... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:38:00+03:00
2025-12-04T12:38:00+03:00
2025-12-04T12:38:00+03:00
сахалин
южно-сахалинск
холмск
валерий лимаренко
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
сахалин
южно-сахалинск
холмск
Новости
Сахалин, Южно-Сахалинск, Холмск, Валерий Лимаренко, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Участок федеральной трассы на юге Сахалина защитят от оползней к 2028 году
Лимаренко: капитальный ремонт Холмского перевала завершится в течение двух лет
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Капитальный ремонт Холмского перевала на юге Сахалина, который позволит предотвратить разрушение части дороги оползнями, планируется завершить в течение двух лет, сообщил губернатор Валерий Лимаренко во время традиционной прямой линии с жителями области.
"Росавтодор приступил к капитальному ремонту Холмского перевала, единственного грунтового участка федеральной трассы Южно-Сахалинск – Холмск. В ближайшие два года на этом участке планируется выполнить масштабные работы, которые позволят предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов", - отметил глава региона.
Губернатор также рассказал, что власти области ужесточили контроль над качеством дорожного ремонта на островах.
"Сейчас мы проводим обучение всех специалистов, задействованных в дорожной отрасли, а также вернулись к высоким стандартам качества. Контролировать процесс укладки дорог мы начнем уже с материалов: характеристики гудрона, щебня и других стройматериалов, применяемых в ремонте", – уточнил Валерий Лимаренко, добавив, что только такой кропотливый и всесторонний подход позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия.