Захарова: Россия ответит на угрозы нацбезопасности из-за завода Fire Point

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Москва ответит на угрозы безопасности, связанные со строительством в Дании завода по производству ракетного топлива для ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

« "Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности", — сказала она на брифинге

В понедельник датское Министерство бизнеса и промышленности сообщило о начале строительства на юге страны завода по производству твердого ракетного топлива украинской оборонной компании Fire Point. По словам ее директора в Дании Вячеслава Бондарчука, изготовление горючего начнется в течение 2026 года.

Владимир Зеленский в июне заявлял, что Киев намерен открыть линии производства вооружения в нескольких странах Европы. Телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник главы киевского режима по стратегическим вопросам Александр Камышин утверждал, что первую партию оружия для Украины выпустят на заводе в Дании в следующем году.

Копенгаген в 2025-м предоставил Киеву 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности. Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.