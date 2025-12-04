Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия ответит на угрозы нацбезопасности из-за завода Fire Point
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 04.12.2025 (обновлено: 15:14 04.12.2025)
Захарова: Россия ответит на угрозы нацбезопасности из-за завода Fire Point
2025-12-04T14:36:00+03:00
2025-12-04T15:14:00+03:00
Захарова: Россия ответит на угрозы нацбезопасности из-за завода Fire Point

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Москва ответит на угрозы безопасности, связанные со строительством в Дании завода по производству ракетного топлива для ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности", — сказала она на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
30 ноября, 08:00
В понедельник датское Министерство бизнеса и промышленности сообщило о начале строительства на юге страны завода по производству твердого ракетного топлива украинской оборонной компании Fire Point. По словам ее директора в Дании Вячеслава Бондарчука, изготовление горючего начнется в течение 2026 года.
Владимир Зеленский в июне заявлял, что Киев намерен открыть линии производства вооружения в нескольких странах Европы. Телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник главы киевского режима по стратегическим вопросам Александр Камышин утверждал, что первую партию оружия для Украины выпустят на заводе в Дании в следующем году.
Копенгаген в 2025-м предоставил Киеву 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности. Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Дания обеспокоена коррупцией на Украине, пишут СМИ
19 июля, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДанияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
