Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, заявил Путин
Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, заявил Путин
Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, но развивает новые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
россия
