20:59 04.12.2025
Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, заявил Путин
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, заявил Путин

Путин: РФ не отказывается от ископаемого топлива, но развивает новые технологии

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, но развивает новые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не отказываемся, мы развиваем новые технологии и будем постепенно менять это, да. Но это требует времени и огромных инвестиций", - сказал глава государства в ходе беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today.
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
