Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин
04.12.2025

Россия не предлагает особого плана по сектору Газа, Москва всегда исходила из того, что палестинский вопрос должен быть решен на основе принципа двух...
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин
