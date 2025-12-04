Рейтинг@Mail.ru
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/rossija-2059889979.html
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин
Россия не предлагает особого плана по сектору Газа, Москва всегда исходила из того, что палестинский вопрос должен быть решен на основе принципа двух... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:00:00+03:00
2025-12-04T20:00:00+03:00
в мире
россия
москва
палестина
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251204/konflikt-1915630213.html
россия
москва
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, палестина, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Москва, Палестина, Владимир Путин, Нарендра Моди
Россия не предлагает особого плана по Газе, заявил Путин

Путин: Россия не предлагает особого плана по сектору Газа

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Россия не предлагает особого плана по сектору Газа, Москва всегда исходила из того, что палестинский вопрос должен быть решен на основе принципа двух государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не предлагаем какого-то особого плана. Мы всегда исходили из того, что, чтобы решить проблему Палестины, необходимо реализовать решения, принимавшиеся на протяжении многих лет Организацией Объединенных Наций. И главное из них - создание независимого палестинского государства. Это ключ к решению всех проблем", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин 4-5 декабря находится в Индии по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреРоссияМоскваПалестинаВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала