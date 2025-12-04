https://ria.ru/20251204/rossija-2059886878.html
Россия не считает себя вправе вмешиваться в отношения Индии и Китая
2025-12-04T19:44:00+03:00
