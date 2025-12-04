https://ria.ru/20251204/rossija-2059886634.html
Индия нуждается в российских ресурсах, заявил Путин
Индия нуждается в российских ресурсах, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Индия нуждается в российских ресурсах, заявил Путин
Россия и Индия отдают себе отчет, что существуют дисбалансы в торговле, но Нью-Дели не вводит ограничения, потому что нуждается в российских ресурсах, заявил... РИА Новости, 04.12.2025
Индия нуждается в российских ресурсах, заявил Путин
