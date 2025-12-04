https://ria.ru/20251204/rossija-2059885057.html
Россия не просит ничего необычного в вопросе расширения НАТО, заявил Путин
Россия не просит ничего необычного в вопросе расширения НАТО, заявил Путин
Россия не просит ничего необычного или неожиданного в вопросе нерасширения НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Россия не просит ничего необычного в вопросе расширения НАТО, заявил Путин
Путин: РФ не просит ничего необычного в вопросе нерасширения НАТО на восток