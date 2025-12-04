Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия восемь лет пыталась решить ситуацию на Украине мирным путем
19:27 04.12.2025 (обновлено: 22:01 04.12.2025)
Путин: Россия восемь лет пыталась решить ситуацию на Украине мирным путем
Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
украина
владимир путин
в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения, подписав их лишь для того, чтобы позволить Украине вооружиться и продолжать борьбу против России после восьми лет насилия против жителей Донбасса.
"Мы вынуждены были через восемь лет уничтожения людей, которые проживают на Донбассе, – никто почему-то на Западе об этом ни слова не вспоминает, – вынуждены были признать эти республики, во-первых, а во-вторых, начать оказывать им поддержку. И наша специальная военная операция – это не начало войны, а попытка ее закончить. Закончить войну, которую Запад развязал против нас руками украинских националистов. Вот что происходит на самом деле. В этом суть происходящих проблем", - добавил президент.
Мышление киевского режима напоминает неонацистский, заявил Путин
