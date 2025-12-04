https://ria.ru/20251204/rossija-2059883455.html
Путин: Россия восемь лет пыталась решить ситуацию на Украине мирным путем
Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:27:00+03:00
2025-12-04T19:27:00+03:00
2025-12-04T22:01:00+03:00
россия
украина
