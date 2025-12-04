Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала страны СНГ защищать памятники участникам ВОВ в Европе - РИА Новости, 04.12.2025
12:28 04.12.2025
Захарова призвала страны СНГ защищать памятники участникам ВОВ в Европе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Россия была бы признательна за более активное участие представителей стран СНГ в защите памятников участникам Великой... РИА Новости, 04.12.2025
в мире, россия, европа, мария захарова, снг, содружество
Захарова призвала страны СНГ защищать памятники участникам ВОВ в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Россия была бы признательна за более активное участие представителей стран СНГ в защите памятников участникам Великой Отечественной в Европе, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы были бы признательны за более активное участие официальных представителей, государственных деятелей ваших стран в защите наших общих памятников в Европе", - сказала она, выступая на конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества".
Захарова подчеркнула, что Россия никогда не делила Победу в ВОВ.
"Там, под этими плитами, надгробиями и мемориалами лежат все. Самое главное - они себя не делили по национальности, они не спрашивали: "Ты какой веры, чьих будешь?", - отметила дипломат.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей
5 мая, 11:35
 
В миреРоссияЕвропаМария ЗахароваСНГСодружество
 
 
