"Роскачество" обнаружило токсичное вещество в одной из игрушек Лабубу - РИА Новости, 04.12.2025
10:57 04.12.2025
"Роскачество" обнаружило токсичное вещество в одной из игрушек Лабубу
"Роскачество" обнаружило токсичное вещество в одной из игрушек Лабубу
2025
"Роскачество" обнаружило токсичное вещество в одной из игрушек Лабубу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу на соответствие требованиям качества и безопасности, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по токсичному веществу, говорится в сообщении организации.
"Роскачество провело исследование популярных игрушек-брелоков Лабубу, которые с начала 2025 года стали настоящим трендом среди детей и подростков. Всего исследовано 13 образцов, один из которых оригинальный, по 53 показателям безопасности, качества", - говорится в сообщении.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Швеции в поддельных куклах Лабубу нашли опасный химикат
6 ноября, 10:34
"Один из показателей - выделение вредных химических веществ в воду. Он имитирует контакт игрушки с кожей человека, потом и слюной. Исследование показало, что почти все образцы безопасны, но в одном обнаружено превышение по диоктилфталату - токсичному веществу, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте", - добавляется там.
В организации отметили, что по интенсивности запаха нарушений нет. Также все образцы прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению.
Тем не менее к ряду образцов есть замечания по качеству самой игрушки, в частности присутствовали обрыв шва и торчащие нитки. Это было выявлено и у оригинальной игрушки, отметили там же.
"На маркировке пяти игрушек нет информации о производителе/изготовителе и импортере, что является нарушением обязательных требований ТР ТС 008/2011", - подчеркивается в сообщении.
Эксперты Роскачества указали, что ни одна из игрушек, включая оригинальную, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности для детских товаров - все потому, что такие изделия продаются как сувениры и аксессуары, чем избегают строгого контроля.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей
11 июня, 12:07
 
