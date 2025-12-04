"Роскачество" обнаружило токсичное вещество в одной из игрушек Лабубу

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу на соответствие требованиям качества и безопасности, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по токсичному веществу, говорится в Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу на соответствие требованиям качества и безопасности, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по токсичному веществу, говорится в сообщении организации.

Роскачество провело исследование популярных игрушек-брелоков Лабубу, которые с начала 2025 года стали настоящим трендом среди детей и подростков. Всего исследовано 13 образцов, один из которых оригинальный, по 53 показателям безопасности, качества", - говорится в сообщении.

"Один из показателей - выделение вредных химических веществ в воду. Он имитирует контакт игрушки с кожей человека, потом и слюной. Исследование показало, что почти все образцы безопасны, но в одном обнаружено превышение по диоктилфталату - токсичному веществу, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте", - добавляется там.

В организации отметили, что по интенсивности запаха нарушений нет. Также все образцы прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению.

Тем не менее к ряду образцов есть замечания по качеству самой игрушки, в частности присутствовали обрыв шва и торчащие нитки. Это было выявлено и у оригинальной игрушки, отметили там же.

"На маркировке пяти игрушек нет информации о производителе/изготовителе и импортере, что является нарушением обязательных требований ТР ТС 008/2011", - подчеркивается в сообщении.