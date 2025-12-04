Рейтинг@Mail.ru
Антиотмывочная система России работает несмотря на санкции ЕС - РИА Новости, 04.12.2025
17:54 04.12.2025 (обновлено: 17:58 04.12.2025)
Антиотмывочная система России работает несмотря на санкции ЕС
Антиотмывочная система России работает несмотря на санкции ЕС - РИА Новости, 04.12.2025
Антиотмывочная система России работает несмотря на санкции ЕС
Антиотмывочная система России продолжит работать в прежнем режиме, несмотря на включение в черный список ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.12.2025
экономика
россия
евросоюз
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
экономика, россия, евросоюз, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Евросоюз, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Антиотмывочная система России работает несмотря на санкции ЕС

РИА Новости: антиотмывочная система России работает несмотря на санкции ЕС

Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Антиотмывочная система России продолжит работать в прежнем режиме, несмотря на включение в черный список ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского союза (ЕС). Российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме", - заявили в ведомстве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Росфинмониторинге рассказали, что может привести к блокировке счета
6 ноября, 15:30
 
