Ретроспектива работ Рериха открылась в Звенигородском манеже

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Звенигородском государственном музее-заповеднике открылась выставка "Рерих. В поисках "небесного Звенигорода" из собрания Государственного Русского музея, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вниманию посетителей представлено 40 живописных работ Николая Рериха. С приветственным словом на открытии выступил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, который подчеркнул значимость проекта для региона.

"Принимать Рериха в Звенигороде — очень символично. Путь великого художника, его "духовное восхождение" началось с археологических раскопок в русских провинциях, посещения старых русских городов, в том числе Звенигорода. Отсюда тянутся линии его творческих поисков. Важно отметить, что эта глубокая и знаковая выставка — очередной, уже очень уверенный шаг, в программе плодотворного сотрудничества Звенигородского музея и Государственного Русского музея, который мы снова сердечно благодарим", – приводит пресс-служба слова Кузнецова.

Он добавил, что проект не только укрепляет связи между культурными учреждениями, но и делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья.