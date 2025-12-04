https://ria.ru/20251204/retrospektiva-2059776124.html
Ретроспектива работ Рериха открылась в Звенигородском манеже
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
николай рерих
государственный русский музей
звенигород
московская область (подмосковье)
звенигород
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Звенигородском государственном музее-заповеднике открылась выставка "Рерих. В поисках "небесного Звенигорода" из собрания Государственного Русского музея, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Вниманию посетителей представлено 40 живописных работ Николая Рериха. С приветственным словом на открытии выступил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, который подчеркнул значимость проекта для региона.
"Принимать Рериха в Звенигороде — очень символично. Путь великого художника, его "духовное восхождение" началось с археологических раскопок в русских провинциях, посещения старых русских городов, в том числе Звенигорода. Отсюда тянутся линии его творческих поисков. Важно отметить, что эта глубокая и знаковая выставка — очередной, уже очень уверенный шаг, в программе плодотворного сотрудничества Звенигородского музея и Государственного Русского музея, который мы снова сердечно благодарим", – приводит пресс-служба слова Кузнецова.
Он добавил, что проект не только укрепляет связи между культурными учреждениями, но и делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья.
В пресс-службе уточнили, что экспозиция охватывает ключевые этапы творчества Рериха: от ранних работ, вдохновленных древнерусской историей, до гималайских пейзажей и эскизов к театральным постановкам. Отдельное внимание уделено созданию "Пакта Рериха".