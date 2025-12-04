"Обещали VIP-условия". За что пытали постояльцев рехабов в Подмосковье

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Анастасия Савенкова. Лишали пищи и воды, ломали ребра — в Подмосковье закрыли два крупных рехаба для алко- и наркозависимых. Один из постояльцев за время "лечения" похудел на 60 килограммов. Отцу пожаловался, что его били по почкам и обливали холодной водой. Первый центр позиционировался как "элитный", его рекламировали известные блогеры. Другой работал под эгидой "православной реабилитации".

Одна курица на сорок человек

Вечером 3 декабря сотрудники Росгвардии нагрянули в реабилитационный центр "СеРЦА" в деревне Малое Видное Ленинского городского округа. Заведение располагалось в кирпичном коттедже, окруженном высоким забором. Дверь полицейским не открыли, пришлось лезть через ограду.

В момент операции в рехабе находились 30 постояльцев. Самому младшему — 19, старшему — 75. Некоторые сообщили о физическом насилии и психологическом давлении. Жили в изоляции, ограничивали в пище и воде. Получали сильнодействующие препараты без медицинских назначений.

Расследование инициировала мать пациентки. Она обвинила персонал в краже денег, а также жестоком обращении с дочерью. Есть и другие пострадавшие. Одного буквально довели до анорексии: когда он приехал лечиться от наркозависимости в "СеРЦА", весил сто килограммов, при "выписке" — 40.

Отцу молодой человек рассказал: били по почкам, обливали холодной водой и "лечили" голодом: на ужин, по его словам, давали одну курицу на 40 человек.

Реклама же обещала выздоровление в ВИП-условиях: игровая приставка, тренажерный зал, караоке, футбольное поле, пятиразовое питание, арт-терапия, йога, массаж, фитнес. Рехаб продвигали медийные личности: певец Нилетто, рэпер Принцип и другие. Некоторые из них, в частности блогеры-миллионники братья Кутовые, проходили здесь реабилитацию.

Руководитель центра Максим Антонов — довольно известная среди наркологов личность. О себе в соцсетях он пишет: клинический психолог, работаю с проблемой зависимости 27 лет. С тринадцати сидел на героине, потом — шесть за решеткой. После освобождения пошел в рехаб, стал там консультантом, а потом основал собственную сеть. Один РЦ открыл совместно с супругой Еленой Власовой — дочерью экс-главы Владимирской области.

Поддерживал жесткие методы борьбы с зависимостью. Например, в одном из интервью блогер Александр Зубарев, ранее употреблявший наркотики, сообщил: его в рехабе 40 дней держали в подвале в тяжелейшей ломке. Антонов же у себя на страничке заявил, что не против такого, если помогает.

Стоимость курса — от 50 тысяч рублей. На сайте есть режим дня. Подъем в 08:50. Затем анализ чувств, тренинги, духовные практики. После ночной планерки, в 00:30, — отбой.

Видеться с родственниками строго запрещено. Первая встреча — не раньше чем через три-четыре месяца, да и то если у зависимого есть улучшения. Наблюдать за выздоравливающими родные могли в группе в "Телеграме". Пациентов отключали от внешнего мира и погружали в "долговременное лечение".

Ломали ребра

В тот же вечер силовики пришли с обысками и в "Неугасимую надежду" в деревне Семеновской под Егорьевском. На страничке в социальной сети "ВКонтакте" указано, что это православный реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. "Программа заключается в индивидуальных заданиях, большинство из которых сдаются на общих группах или с психологом. <…> Центр является не просто площадкой для пребывания, напоминающей гостиницу "четыре звезды", а воплощением философии, благодаря которой оказывается помощь", — утверждает сайт.

В рехабе, помимо лечения, постояльцам обещали настольный теннис, бильярд, домашнюю библиотеку, волейбол, мини-футбол, баскетбол, зал, где можно посмотреть фильм или поиграть в шахматы, домино.

При этом на сайте упоминается, что уйти из РЦ не так просто: "Дверь закрыта лишь для того, чтобы с воспитанником, как правило, в состоянии постабстинентного синдрома, можно было поговорить и убедить не покидать центр, идя на поводу своей болезни".

Впрочем, убеждали выздоравливающих, по всей видимости, не только словами. Мать одного из реабилитантов сообщила силовикам, что ее сына избивали , а другим постояльцам ломали ребра.

Тем не менее почти все отзывы об РЦ положительные. Прошедшие терапию пишут, что пребывание здесь помогло им бросить наркотики, создать семью, начать новую жизнь.

РИА Новости удалось найти всего три отрицательных комментария, но не исключено, что другие подчистили. В 2022-м Лидия К. написала, что к ее дочери применяли жестокие меры.

"Когда она попыталась уйти, (сотрудник центра. — Прим. ред.) схватил ее и силой стал тащить к машине. Дочь оказала сопротивление, вырвалась и чуть не убежала. Она испытала сильнейший стресс, я еле уговорила ее поехать домой. Деньги в размере 15 тысяч мне даже частично не вернули. Обвинили во всем меня".

Другой реабилитант через месяц "со скандалом ушел, обесценив все здесь происходящее". Но потом вернулся и завершил программу. "Сейчас у меня есть доверие близких, стабильность, восстановился физически". Правда, чтобы закончить курс, потребовалось продать машину.

Еще один отзыв: "Не всем по карману эта реабилитация. Может, и помогает, но не каждому". К слову, месяц в "Неугасимой надежде" стоил от 70 тысяч рублей.

По информации подмосковного СК, возбуждены два уголовных дела по статье 127 ("Незаконное лишение свободы"). В случае с центром в Ленинском городском округе, речь идет о незаконном удержании группой лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Руководителя рехаба Максима Антонова, а также еще нескольких его сотрудников сейчас допрашивают.