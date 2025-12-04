Разин уезжал в США, чтобы сделать операцию, сообщил его представитель

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин краткосрочно находился в Америке, чтобы сделать там операцию, гражданства США у него нет, но есть турецкое, заявил представитель Разина в России Александр Жарков.

Хостинский районный суд Сочи сегодня перенес заседание по ходатайству Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами на 19 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание было отложено в связи с привлечением к процессу Социального фонда России и требованием установления места проживания Андрея Разина и Светланы Шатуновой (Чумаковой).

"В Америке у Разина гражданства нет, он там находился всего короткий срок, когда ему делали там операцию… Он продал… дом и на эти деньги уехал сделать операцию в Америку. И потом из Америки он переехал в Турцию, там принял гражданство", - сказал Жарков на заседании.

Представитель Разина также заявил, что продюсер не находится в розыске, а пресса пишет недостоверную информацию. "Это психологическое давление, в том числе и на суд… Это будет все оспариваться, сейчас готовятся иски", - подчеркнул Жарков.

Андрей Разин живёт во Флориде, в США он ездил часто, а окончательно перебрался туда в 2022-23 годах, сообщал ранее РИА Новости информированный источник.

Ранее Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу Разина на решение признать права на песни группы за наследниками певца Юрия Шатунова, это сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Хостинский суд Сочи по иску детей Шатунова признал за ними права на 23 песни " Ласкового мая ", в том числе "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер".

Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова - автора песен "Ласкового мая" - за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которой грозит до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.

Композитор Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге . Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.