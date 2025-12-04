https://ria.ru/20251204/rakov-2059755782.html
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков перенес операцию после полученной травмы ноги, сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T13:18:00+03:00
2025-12-04T13:18:00+03:00
2025-12-04T13:18:00+03:00
футбол
вадим раков
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033027937_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9981aa585c6ceb3a818305caf34f590.jpg
/20251204/sobolev-2059742178.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033027937_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_49854b22dd84f7cc31ea4d18c3ebcdd1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим раков, крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Вадим Раков, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию
Футболист "Крыльев Советов" Раков успешно перенес операцию