Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:18 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/rakov-2059755782.html
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков перенес операцию после полученной травмы ноги, сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T13:18:00+03:00
2025-12-04T13:18:00+03:00
футбол
вадим раков
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033027937_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9981aa585c6ceb3a818305caf34f590.jpg
/20251204/sobolev-2059742178.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033027937_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_49854b22dd84f7cc31ea4d18c3ebcdd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вадим раков, крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Вадим Раков, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболист "Крыльев Советов" успешно перенес операцию

Футболист "Крыльев Советов" Раков успешно перенес операцию

© Соцсети ФК "Крылья Советов"Вадим Раков
Вадим Раков - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Соцсети ФК "Крылья Советов"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нападающий самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков перенес операцию после полученной травмы ноги, сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"Операция прошла успешно. Постараюсь максимально быстро восстановиться и снова радовать вас забитыми голами и победами", - заявил Раков на видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.
Раков выступает за самарский клуб на правах аренды из "Локомотива". В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ за "Крылья Советов" и забил пять мячей. Его клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Не до этого": Соболев признался, что стал меньше играть в компьютер
Вчера, 12:34
 
ФутболВадим РаковКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала