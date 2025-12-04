Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Работа в праздничные дни с 31 декабря по 11 января должна оплачиваться в двойном размере, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года... Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники. Если работнику назначена зарплата в виде почасовой тарифной ставки, то работа в выходные или праздничные дни должна оплачиваться не менее чем по двойной часовой ставке", - сказал Машаров.

Машаров отметил, что, согласно статье 113 трудового кодекса РФ , лишить праздников можно тех, кто работает в непрерывно действующих организациях, обслуживает население или выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, а также работников творческих специальностей, но только по правилам в договоре.

"Если работник отказывается трудиться, то принудить его работодатель не вправе. К работе в праздничные и выходные дни можно привлечь не всех сотрудников. Нельзя привлекать к работе в выходные, даже при наличии согласия, беременных женщин и несовершеннолетних, кроме работников творческих профессий", - добавил Машаров.

По его словам, для ряда работников требуется обязательное письменное согласие при отсутствии медицинских противопоказаний: женщин с детьми до трех лет, инвалидов, сотрудников, имеющих детей-инвалидов или ухаживающих за больными членами семьи, одиноких родителей детей до 14 лет, одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй родитель мобилизован, служит по контракту, работает вахтовым методом, а также работников с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему не исполнилось 14 лет.

"За работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства работодателя могут оштрафовать по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ: организацию - от 30 до 50 тысяч рублей; ИП или должностное лицо организации - от 1 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение оштрафуют по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ: организацию - от 50 до 70 тысяч рублей; ИП или должностное лицо - от 10 до 20 тысяч рублей", - добавил Машаров.

Он отметил, что, при этом, должностное лицо организации, например, ее руководителя, вместо штрафа могут дисквалифицировать на 1-3 года.