Над 13 регионами и Черным морем за ночь сбили 76 украинских БПЛА

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 76 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
- 21 БПЛА — в Крыму;
- 16 — в Ростовской области;
- 14 — в Ставропольском крае;
- семь — в Белгородской области;
- четыре — в Брянской;
- три — в Воронежской;
- по два — в Орловской, Рязанской и Тульской;
- по одному — над Московским регионом, в Краснодарском крае, Липецкой, Нижегородской областях и над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18