Над 13 регионами и Черным морем за ночь сбили 76 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 04.12.2025 (обновлено: 09:19 04.12.2025)
Над 13 регионами и Черным морем за ночь сбили 76 украинских БПЛА
Вооруженные силы за ночь сбили 76 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
Над 13 регионами и Черным морем за ночь сбили 76 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 76 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
  • 21 БПЛА — в Крыму;
  • 16 — в Ростовской области;
  • 14 — в Ставропольском крае;
  • семь — в Белгородской области;
  • четыре — в Брянской;
  • три — в Воронежской;
  • по два — в Орловской, Рязанской и Тульской;
  • по одному — над Московским регионом, в Краснодарском крае, Липецкой, Нижегородской областях и над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
