Путин указал на преследование УПЦ на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Каноническая православная церковь на Украине практически под запретом, людей выгоняют из церквей, отнимают храмы, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
"Русская православная церковь на Украине практически под запретом: отнимают храмы, людей выгоняют из церквей и так далее – это же проблема. Я уже не говорю про запрет русского языка и так далее", - сказал Путин в ходе интервью телеканалу India Today.
Он подчеркнул, что Россия стремится к защите своих интересов, своих людей, которые проживают на Украине, наших традиционных ценностей, русского языка, а также к защите религии, которая веками культивируется на этих территориях.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.