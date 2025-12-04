https://ria.ru/20251204/putin-2059911714.html
Путин пошутил про пятичасовую встречу с Уиткоффом
Путин пошутил про пятичасовую встречу с Уиткоффом
Путин пошутил про пятичасовую встречу с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин пошутил про длительность своей встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера,... РИА Новости, 04.12.2025
Путин пошутил про пятичасовую встречу с Уиткоффом
Путин пошутил о продолжительности встречи с Уиткоффом и Кушнером