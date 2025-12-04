Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил про пятичасовую встречу с Уиткоффом - РИА Новости, 04.12.2025
21:54 04.12.2025
Путин пошутил про пятичасовую встречу с Уиткоффом
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Путин пошутил о продолжительности встречи с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про длительность своей встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.
Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине и состоялся 2 декабря.
"Она продолжалась пять часов. Она и мне надоела уже – пять часов! Но она была необходима", - сказал Путин в ходе интервью телеканалу India Today.
"Пять часов! Уиткофф и Кушнер?" - удивились журналисты.
"Да. А я один. Представляете, безобразие какое?" - пошутил президент.
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
