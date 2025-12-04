Рейтинг@Mail.ru
Путин в шутку сравнил журналистов India Today с спецслужбами
Путин в шутку сравнил журналистов India Today с спецслужбами
Путин в шутку сравнил журналистов India Today с спецслужбами
Президент России Владимир Путин в шутку сравнил журналистов India Today, которые брали у него интервью, со спецслужбами. РИА Новости, 04.12.2025
Путин в шутку сравнил журналистов India Today с спецслужбами

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку сравнил журналистов India Today, которые брали у него интервью, со спецслужбами.
После записи интервью для India Today в Кремле Путин отдельно побеседовал с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга. Во время разговора журналист отметила, что они три дня "следили" за президентом и видели, как он работает.
"Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня", - пошутил российский президент.
