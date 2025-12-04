https://ria.ru/20251204/putin-2059907166.html
Путин рассказал о своем внутреннем правиле
Владимир Путин во время беседы с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today заявил, что старается делать то, чего не имеет права не делать. РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о своем внутреннем правиле
Путин рассказал, жалеет ли он о каких-либо решениях на посту президента
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин во время беседы с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today заявил, что старается делать то, чего не имеет права не делать.
Журналисты спросили президента, жалеет ли он о каких-то решениях и стал бы он что-то менять, если бы оглянулся назад.
«
"Вы знаете, есть одно общее правило, которое мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что", — сказал он.
Глава государства добавил, что во избежание грубых ошибок нужно "спешить медленно".
Он также признался, что индийские журналисты во время интервью "наталкивали" его на антизападные настроения, но он старался отвечать аккуратно.
Кроме того, во время разговора сотрудница India Today отметила, что они три дня "следили" за президентом и видели, как он работает. Путин в шутку сравнил индийских журналистов со спецслужбами.