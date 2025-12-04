Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о своем внутреннем правиле
21:24 04.12.2025 (обновлено: 22:33 04.12.2025)
Путин рассказал о своем внутреннем правиле
Владимир Путин во время беседы с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today заявил, что старается делать то, чего не имеет права не делать.
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин во время беседы с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today заявил, что старается делать то, чего не имеет права не делать.
Журналисты спросили президента, жалеет ли он о каких-то решениях и стал бы он что-то менять, если бы оглянулся назад.
"Вы знаете, есть одно общее правило, которое мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что", — сказал он.

Глава государства добавил, что во избежание грубых ошибок нужно "спешить медленно".
Он также признался, что индийские журналисты во время интервью "наталкивали" его на антизападные настроения, но он старался отвечать аккуратно.
Кроме того, во время разговора сотрудница India Today отметила, что они три дня "следили" за президентом и видели, как он работает. Путин в шутку сравнил индийских журналистов со спецслужбами.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В India Today рассказали, почему интервью с Путиным продлилось больше часа
Вчера, 09:09
 
РоссияВладимир Путин
 
 
