https://ria.ru/20251204/putin-2059906389.html
Без российского газа европейцам придется открывать генерации, заявил Путин
Без российского газа европейцам придется открывать генерации, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Без российского газа европейцам придется открывать генерации, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что без дешевого российского газа европейцам придется открывать атомную и угольную генерации, которые они закрывают из-за... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:18:00+03:00
2025-12-04T21:18:00+03:00
2025-12-04T21:18:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
https://ria.ru/20251203/peskov-2059483987.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Без российского газа европейцам придется открывать генерации, заявил Путин
Путин: без газа из РФ Европе придется открывать атомные и угольные генерации