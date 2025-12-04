https://ria.ru/20251204/putin-2059906256.html
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России - РИА Новости, 04.12.2025
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России
Некоторые игроки в мире недовольны растущей ролью Индии на международных рынках из-за ее связей с Россией, они начали придумывать способы это ограничить, заявил РИА Новости, 04.12.2025
