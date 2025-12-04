Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059906256.html
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России - РИА Новости, 04.12.2025
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России
Некоторые игроки в мире недовольны растущей ролью Индии на международных рынках из-за ее связей с Россией, они начали придумывать способы это ограничить, заявил РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:17:00+03:00
2025-12-04T21:17:00+03:00
индия
владимир путин
россия
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_59e3fcc206c5f2dc737696f1500e0bdd.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059906098.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_617:0:3197:1935_1920x0_80_0_0_438454abc135370e4f727b0a6f480e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, владимир путин, россия, визит путина в индию
Индия, Владимир Путин, Россия, Визит Путина в Индию
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России

Путин: некоторые игроки недовольны растущей ролью Индии на рынках из-за РФ

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Некоторые игроки в мире недовольны растущей ролью Индии на международных рынках из-за ее связей с Россией, они начали придумывать способы это ограничить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кому-то это стало не очень нравиться, допустим, что Индия занимает текущие позиции на мировых рынках за счет сотрудничества с Россией, и начали придумывать, как ограничивать Индию по этим направлениям, искусственно, по политическим соображениям начали закрывать ей эти возможности", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о "зеленой" энергетике в России
Вчера, 21:13
 
ИндияВладимир ПутинРоссияВизит Путина в Индию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала