Путин прокомментировал ограничения Запада из-за "зеленой" энергетики
Ограничения Запада в отношении стран из-за перехода на "зеленую" энергетику - это новый способ неоколониализма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:54:00+03:00
2025-12-04T20:54:00+03:00
2025-12-04T20:54:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
россия
2025
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Ограничения Запада в отношении стран из-за перехода на "зеленую" энергетику - это новый способ неоколониализма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
после интервью India Today отдельно побеседовал с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга.
"У стран с недостаточным уровнем экономического развития нет этих возможностей - проинвестировать новые виды энергетики. И что им делать? А Запад вводит против них ограничительные, по сути, меры и говорит: делайте, что хотите. То есть это, по сути, новый способ неоколониализма", - сказал российский лидер.