Путин прокомментировал ограничения Запада из-за "зеленой" энергетики

"У стран с недостаточным уровнем экономического развития нет этих возможностей - проинвестировать новые виды энергетики. И что им делать? А Запад вводит против них ограничительные, по сути, меры и говорит: делайте, что хотите. То есть это, по сути, новый способ неоколониализма", - сказал российский лидер.