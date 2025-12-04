Рейтинг@Mail.ru
В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Путин
20:51 04.12.2025
В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Путин
В России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как большая ее часть - гидроэнергетика, атомная и газовая энергетика, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Путин

Путин заявил, что в России одна из самых зеленых энергетик в мире

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как большая ее часть - гидроэнергетика, атомная и газовая энергетика, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии, по целому ряду направлений. У нас вообще одна из самых зеленых энергетик в мире, в России. Потому что у нас большая честь энергетики – это гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая энергетика, которая из углеводородов считается наиболее зеленой", - сказал российский лидер в ходе беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today.
Путин ответил на вопросы индийских журналистов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На Западе начали спекулировать на теме климата, заявил Путин
Россия, Владимир Путин, В мире
 
 
