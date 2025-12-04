https://ria.ru/20251204/putin-2059901715.html
В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Путин
В России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как большая ее часть - гидроэнергетика, атомная и газовая энергетика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
россия
