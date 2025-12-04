https://ria.ru/20251204/putin-2059900805.html
Путин посоветовал индийским журналистам посетить Петербург
Путин посоветовал индийским журналистам посетить Петербург - РИА Новости, 04.12.2025
Путин посоветовал индийским журналистам посетить Петербург
Президент РФ Владимир Путин посоветовал индийским журналистам посетить Санкт-Петербург, потому что это его родной город, и он уникален, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:46:00+03:00
2025-12-04T20:46:00+03:00
2025-12-04T20:47:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
в мире
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009392172_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_f0820baa13cc705b3fedb8076abf237d.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059900238.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009392172_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f40311792533bfc7624ee9e2b4944461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире, визит путина в индию
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире, Визит Путина в Индию
Путин посоветовал индийским журналистам посетить Петербург
Путин назвал Петербург уникальным городом и посоветовал индийцам посетить его