20:46 04.12.2025 (обновлено: 20:47 04.12.2025)
Путин посоветовал индийским журналистам посетить Петербург
Путин посоветовал индийским журналистам посетить Петербург
Дворцовый мост в Ленинграде. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал индийским журналистам посетить Санкт-Петербург, потому что это его родной город, и он уникален, сообщается на сайте Кремля.
"И конечно, вам надо обязательно побывать в других крупных городах России, посмотреть. Я всем предлагаю Петербург, потому что это мой родной город. Это, конечно, тоже уникальный город", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин после интервью побеседовал с руководством India Today Group
Вчера, 20:44
 
