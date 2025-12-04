https://ria.ru/20251204/putin-2059900238.html
Путин после интервью побеседовал с руководством India Today Group
Путин после интервью побеседовал с руководством India Today Group - РИА Новости, 04.12.2025
Путин после интервью побеседовал с руководством India Today Group
Президент РФ Владимир Путин после интервью India Today отдельно побеседовал с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 04.12.2025
