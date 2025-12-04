https://ria.ru/20251204/putin-2059889420.html
Власти Афганистана многое делают для борьбы с терроризмом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что действующие власти Афганистана многое делают для борьбы с терроризмом и наркотиками. РИА Новости, 04.12.2025
