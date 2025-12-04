Рейтинг@Mail.ru
Трамп искренне стремится к мирному урегулированию, заявил Путин
04.12.2025
19:45 04.12.2025
Трамп искренне стремится к мирному урегулированию, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что искренне верит в гуманитарные соображения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп, стремясь к украинскому... РИА Новости, 04.12.2025
Трамп искренне стремится к мирному урегулированию, заявил Путин

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что искренне верит в гуманитарные соображения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп, стремясь к украинскому урегулированию.
"Я повторяю еще раз. Я уверен, вне всяких сомнений, что он (Трамп) искренне стремится к мирному урегулированию. Еще раз подчеркну, у Соединенных Штатов могут быть разные причины для этого, и гуманитарного характера, лично для Трампа, потому что он искренне стремится прекратить военные действия и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Заголовок открываемого материала