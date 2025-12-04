https://ria.ru/20251204/putin-2059886243.html
Страны ШОС никогда не собирались, чтобы кого-то обхитрить, заявил Путин
Страны ШОС никогда не собирались, чтобы подумать, как кого-то обхитрить, повестка встреч только позитивная, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
