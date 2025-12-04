Рейтинг@Mail.ru
Киев не должен обеспечивать свою безопасность за счет Москвы, заявил Путин
04.12.2025
19:20 04.12.2025
Киев не должен обеспечивать свою безопасность за счет Москвы, заявил Путин
Киев не должен обеспечивать свою безопасность за счет Москвы, заявил Путин
Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Киев не должен обеспечивать свою безопасность за счет Москвы, заявил Путин

Путин: Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет России

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Каждое государство, включая Украину, имеет право выбирать способы обеспечения своей безопасности. Мы отказываем Украине в этом? Нет. Но это не должно быть сделано за счет безопасности России", - заявил Путин в интервью телеканалу India Today.
Украинские власти практически загнали себя в угол, заявил Путин
