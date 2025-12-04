https://ria.ru/20251204/putin-2059872454.html
Путин поручил представить предложения по росту добычи минтая
Президент России Владимир Путин поручил к 25 декабря представить предложения по росту общего допустимого улова и квоты добычи минтая в Западно-Беринговоморской... РИА Новости, 04.12.2025
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
