Путин поручил представить предложения по росту добычи минтая
18:58 04.12.2025
Путин поручил представить предложения по росту добычи минтая
Путин поручил представить предложения по росту добычи минтая
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин поручил представить предложения по росту добычи минтая

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 25 декабря представить предложения по росту общего допустимого улова и квоты добычи минтая в Западно-Беринговоморской зоне.
Перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения:... по увеличению общего допустимого улова и квоты добычи минтая в Западно-Беринговоморской зоне", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 25 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
