Путин заявил, что Россия производит самое современное оборудование для АЭС

Россия является производителем самого современного и надежного в мире оборудования для атомных электростанций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:57:00+03:00
2025-12-04T18:57:00+03:00
2025-12-04T22:59:00+03:00
россия
