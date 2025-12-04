Путин поручил подготовить "дорожную карту" по обновлению рыболовных судов

Перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации ... разработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов, ассоциаций и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по обновлению судов, осуществляющих промышленное рыболовство, развитию судоремонтной базы на период до 2036 года, установив ежегодные целевые индикаторы такого обновления и развития и определив меры государственной поддержки", - говорится в сообщении.