https://ria.ru/20251204/putin-2059867479.html
Путин поручил подготовить "дорожную карту" по обновлению рыболовных судов
Путин поручил подготовить "дорожную карту" по обновлению рыболовных судов - РИА Новости, 04.12.2025
Путин поручил подготовить "дорожную карту" по обновлению рыболовных судов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 марта подготовить "дорожную карту" по обновлению промышленных рыболовных судов. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:47:00+03:00
2025-12-04T18:47:00+03:00
2025-12-04T18:48:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059866361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 марта подготовить "дорожную карту" по обновлению промышленных рыболовных судов.
Перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации ... разработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов, ассоциаций и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по обновлению судов, осуществляющих промышленное рыболовство, развитию судоремонтной базы на период до 2036 года, установив ежегодные целевые индикаторы такого обновления и развития и определив меры государственной поддержки", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 30 марта 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин
.