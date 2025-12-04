Рейтинг@Mail.ru
Расклад сил в мире меняется, заявил Путин
18:35 04.12.2025
Расклад сил в мире меняется, заявил Путин
2025
Расклад сил в мире меняется, заявил Путин

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расклад сил в мире меняется, появляются новые центры силы, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, мир стремительно развивается, и этот темп продолжает ускоряться, что отчетливо видно всем: меняется конфигурация мира, появляются новые центры силы, меняется и расклад сил в мире", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
