Расклад сил в мире меняется, заявил Путин
Расклад сил в мире меняется, появляются новые центры силы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
